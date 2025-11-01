Resumen: SBC Medical anunciará los resultados financieros del tercer trimestre de 2025 el 14 de noviembre y ofrecerá una teleconferencia sobre los resultados el 17 de noviembre

IRVINE, California--(BUSINESS WIRE)--SBC Medical Group Holdings Incorporated (Nasdaq: SBC) («SBC Medical» o la «empresa»), proveedor internacional de servicios integrales de consultoría y gestión para corporaciones médicas y sus clínicas, ha anunciado hoy que publicará sus resultados financieros del tercer trimestre de 2025 el viernes 14 de noviembre de 2025, antes de la apertura del mercado estadounidense.





La empresa ofrecerá una teleconferencia sobre los resultados financieros el lunes 17 de noviembre de 2025 a las 5:00 p. m., hora del este, para analizar los resultados financieros y responder preguntas en directo.

Inscríbase con antelación en la conferencia mediante el enlace que se proporciona a continuación.

Contacts

SBC Medical Group Holdings Incorporated (Asia)



Hikaru Fukui / Responsable de Relaciones con los inversores Correo electrónico: ir@sbc-holdings.com

ICR LLC (en EE. UU.)



Bill Zima / Socio gerente Correo electrónico: bill.zima@icrinc.com