Resumen: Santen e IAPB toman medidas para implementar la primera resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas que reconoce la relación entre la salud ocular y el desarrollo sostenible

OSAKA, Japón–(BUSINESS WIRE)–Santen Pharmaceutical Co., Ltd. (“Santen”) ha anunciado hoy que la empresa, en colaboración con la International Agency for the Prevention of Blindness (IAPB), adoptará medidas para implementar la resolución A/75/L.108 de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre salud ocular. Este anuncio llega tras varios meses de colaboración con la IAPB, en que se han defendido medidas mundiales para mejorar el acceso a los servicios básicos de atención oftalmológica.

Santen está comprometido con la reducción de la falta de oportunidades sociales y económicas para las personas con afecciones oculares. La nueva resolución de la Asamblea General de la ONU anima a los gobiernos y a los interesados clave de todo el mundo a movilizar los recursos necesarios para abordar esta prioridad urgente.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Corporate Communications Group



Santen Pharmaceutical Co., Ltd.



Takahiro Hidaka



E-mail: communication@santen.com