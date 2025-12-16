Resumen: RoslinCT y Ayrmid Ltd. anuncian la ampliación de su alianza estratégica para fabricar Omisirge® (omidubicel-onlv) para una segunda indicación aprobada por la FDA en anemia aplásica grave (AAG)

RoslinCT está llevando a cabo la transferencia de tecnología y apoyará la fabricación comercial de Omisirge ® para una indicación adicional tras el éxito de los ensayos clínicos

Omisirge ® cuenta ahora con la aprobación de la FDA para una población ampliada de pacientes en hematología

RoslinCT continúa apoyando e impulsando múltiples proyectos de terapia celular en sus instalaciones de Hopkinton, Massachusetts

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Ayrmid Ltd., empresa matriz de Gamida Cell Inc., empresa pionera en terapias celulares especializada en transformar células en potentes tratamientos terapéuticos, y RoslinCT, líder mundial en desarrollo y fabricación por contrato de terapias celulares y génicas, anunciaron hoy la ampliación de su alianza estratégica para incluir la ejecución de un acuerdo de suministro comercial destinado a respaldar la producción de Omisirge® (omidubicel-onlv).





