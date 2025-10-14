Resumen: Regula presenta una plataforma para verificar la identidad: la solución integral gestionar el ciclo de la identidad a nivel empresarial

RESTON, Virginia.--(BUSINESS WIRE)--Regula, desarrollador mundial de soluciones de verificación de la identidad (IDV) y dispositivos forenses, ha implementado su flamante Regula IDV Platform . Se trata de una solución de coordinación lista para usar que fue diseñada para sustituir los sistemas fragmentados de verificación y gestión de la identidad y reemplazarlos por un solo flujo de trabajo unificado. Fue creada para adaptarse al ritmo de crecimiento de las organizaciones y es totalmente independiente del proveedor. Además, permite a las empresas gestionar todas las etapas del ciclo de la identidad, desde la incorporación hasta la reverificación continua, sin tener que atenerse a las limitaciones de los sistemas heredados.









En la actualidad, casi la mitad de las empresas de todo el mundo afrontan los mismos desafíos en materia de verificación de la identidad. Los sistemas heredados provocan fragmentación y crean puntos ciegos en los procesos.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Kristina – ks@regula.us