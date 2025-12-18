Resumen: Regula obtiene altas valoraciones de los clientes y un sólido impulso en los informes Grid de invierno de 2026 de G2 sobre verificación de identidad

RESTON, Va.--(BUSINESS WIRE)--Regula, desarrollador global de soluciones de verificación de identidad, ha sido distinguida por los clientes en la plataforma de reseñas G2 como uno de los proveedores de más rápido crecimiento y mayor confianza en el mercado de la verificación de identidad. Regula fue nombrada Líder en tres informes Grid® de G2 de invierno de 2026 sobre verificación de identidad.









Esta temporada, Regula obtuvo la posición de Líder en el Overall Grid® de G2 para software de verificación de identidad, lo que refleja un alto nivel de satisfacción de los clientes y una presencia cada vez mayor en el mercado. Asimismo, la compañía fue reconocida como Líder en el informe Momentum Grid® de G2 para verificación de identidad, lo que permitió destacar la creciente demanda de las soluciones de Regula y los comentarios cada vez más positivos por parte de los usuarios.

Kristina – ks@regula.us