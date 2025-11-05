Resumen: Realizan con éxito la primera ablación de taquicardia ventricular isquémica en humanos realizada en iCMR

MINNEAPOLIS--(BUSINESS WIRE)--Imricor Medical Systems, Inc. (Company o Imricor) (ASX: IMR), conjuntamente con el Centro Médico Universitario de Ámsterdam (Amsterdam UMC), se complace en anunciar el éxito de la primera ablación de taquicardia ventricular isquémica (TV), asistida por resonancia magnética en tiempo real en un laboratorio iCMR.









El equipo del Amsterdam UMC, que aparece en la imagen, fue el encargado de realizar el procedimiento de ablación de TV tras haber realizado otros procedimientos quirúrgicos de ablación de aleteo auricular y complejos ventriculares prematuros (PVC) asistidos por resonancia magnética en tiempo real y el sistema NorthStar® Mapping System.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

