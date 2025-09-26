Resumen: Rapid Medical™ nombra al experto del sector Nir Nimrodi para integrar su consejo de administración

SOUTHLAKE, Texas y YOKNEAM, Israel--(BUSINESS WIRE)--Rapid Medical™, empresa líder en el desarrollo de dispositivos endovasculares activos, ha publicado hoy el nombramiento de Nir Nimrodi como miembro de su consejo de administración. Nimrodi aporta más de tres décadas de liderazgo mundial en los sectores de la biotecnología y las ciencias de la vida y tiene amplia experiencia en crecimiento estratégico, comercialización y fusiones y adquisiciones para empresas de sanidad de gran impacto.





"Para mí es un honor poder sumarme al consejo de administración de Rapid Medical y contribuir a la misión de la empresa de promover las intervenciones neurovasculares", ha declarado Nir Nimrodi. "La cartera de productos de Rapid es innovadora y está transformando la atención al paciente en el ámbito del tratamiento de los accidentes cerebrovasculares y aneurismas, por eso, estoy encantado de poder colaborar con el equipo para contribuir a su próxima etapa de crecimiento".

