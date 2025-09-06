Resumen: Qualcomm y BMW Group presentan un innovador sistema de conducción autónoma con una pila de software desarrollada conjuntamente

SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--NASDAQ: QCOM









Aspectos destacados:

El sistema de conducción autónoma Snapdragon Ride Pilot, basado en IA y alimentado por el sistema de chips Snapdragon Ride y una nueva pila de software de conducción autónoma desarrollada conjuntamente, hace su debut en el nuevo BMW iX3 en la feria IAA Mobility 2025.

El sistema está validado en 60 países de distintos continentes y se prevé que esté disponible en más de 100 en 2026.

Plataforma escalable con el que se puede crear un sistema de seguridad activa rentable con una sola cámara y ampliarlo posteriormente para una conducción autónoma urbana y en carretera L2+ con varias cámaras y radares.

La pila basada en datos se actualiza constantemente gracias a la información procedente de flotas mundiales, con la ayuda de un sistema de volante de datos basado en la nube.

