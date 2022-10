Resumen: Prosimo se expande con AWS y se une al programa ISV Accelerate para ayudar a los clientes de AWS a acelerar la transformación de la nube empresarial

AWS con Prosimo Full Stack Cloud Networking permite a las empresas simplificar drásticamente las operaciones en la nube y reducir el tiempo de creación de valor

Prosimo se une al programa AWS ISV Accelerate

Prosimo Full Stack orquesta construcciones nativas de AWS que aprovechan la presencia global de AWS para la conectividad entre regiones con el fin de simplificar y reducir las cargas operativas

El nuevo programa de venta conjunta demuestra cómo la visión de la empresa sobre las redes autónomas en la nube ofrece mejores experiencias y resultados empresariales positivos

SANTA CLARA, California–(BUSINESS WIRE)–Prosimo, la compañía especializada en infraestructura de experiencia de aplicaciones, ha anunciado hoy que se ha unido al Amazon Web Services (AWS) Independent Software Vendor (ISV) Accelerate Program, un programa de venta conjunta para los socios de AWS que ofrece soluciones de software que se ejecutan o se integran con AWS.

