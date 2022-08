Resumen: Prosimo lanza el primer kit de herramientas Full-Stack Cloud Transit de NetDevOps de la industria para redes de múltiples nubes

Compañías del F500 y grandes empresas despliegan la solución Prosimo Full-Stack Cloud Transit para acelerar el desarrollo de aplicaciones y aumentar la agilidad del negocio en un 80 %

Prosimo presenta las innovaciones de NetDevOps con la primera infraestructura como código (IaC) Full-Stack de la industria para el networking multinube, permitiendo a los equipos de networking adoptar prácticas modernas de DevOps ejecutando entornos multinube.

Presenta un modelo para que los equipos de aplicaciones y DevOps creen un tránsito en la nube centrado en las aplicaciones y los servicios con redes integradas.

Amplía las capacidades autónomas de redes multinube con conocimientos más profundos impulsados por ML para reducir aún más el MTTR y eliminar los errores humanos.

SANTA CLARA, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Prosimo, la empresa de infraestructura de experiencia de aplicaciones, ha presentado un nuevo kit de herramientas de infraestructura como código (IaC) de NetDevOps que permite a las empresas acelerar el despliegue de redes en la nube.

