Resumen: Prosimo anuncia la disponibilidad general de la integración de AWS Cloud WAN

Prosimo anuncia la disponibilidad general de la integración con AWS Cloud WAN

La integración permite a las empresas crear una solución de tránsito flexible y escalable para la conectividad y segmentación entre regiones con una solución de red autónoma multinube

SANTA CLARA, California–(BUSINESS WIRE)–Prosimo, empresa que crea infraestructuras de experiencia con aplicaciones, ha anunciado hoy la disponibilidad general de su integración con AWS Cloud WAN. Esto se produce tras el anuncio de AWS de la disponibilidad general de AWS Cloud WAN. Los clientes de AWS Cloud WAN pueden ahora desplegar la plataforma de Prosimo para crear una solución flexible y escalable de tránsito en la nube full stack (Full Stack Cloud Transit) para una conectividad y segmentación entre regiones, diseñada para simplificar y reducir las cargas operativas, ofrecer mejores experiencias y reducir los costes.

