Resumen: Prometheus reduce el coste de la absorción de carbono en más de un 80 %, lo que permite el uso de combustibles electrónicos asequibles como nueva fuente de energía con emisiones de carbono neutras las 24 horas del día, los 7 días de la semana

Un avance revolucionario reduce los costes de absorción de carbono a menos de 50 dólares por tonelada, lo que permite que los combustibles electrónicos a precio de los fósiles suministren energía a la IA, la industria y el transporte a gran escala sin necesidad de subvenciones ni de la red eléctrica

SANTA CRUZ, California--(BUSINESS WIRE)--Prometheus Fuels (Prometheus), la empresa que produce combustibles con emisiones de carbono neutras a bajo coste a partir de la absorción directa de aire y electricidad renovable, ha anunciado hoy que ha logrado la absorción de carbono más barata del mundo y ha reducido el coste de la absorción directa de aire (DAC) en más de un 80 % en comparación con la media del sector. Con un coste inferior a 50 dólares por tonelada, el avance de Prometheus en el coste de la DAC permite obtener combustibles con emisiones de carbono neutras a precios similares a los de los combustibles fósiles, sin depender de subvenciones, carbono biogénico ni emisiones de orígenes puntuales.









El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

