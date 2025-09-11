Resumen: Prometheus impulsa la IA con combustible hecho a partir del aire

Descubre la primera demostración a nivel mundial

Ya se pueden realizar pedidos del combustible que impulsa una IA neutra en carbono, fuera de la red y a gran escala

SANTA CRUZ, California--(BUSINESS WIRE)--Prometheus Fuels realizó hoy una demostración sin precedentes a nivel mundial: alimentar la inteligencia artificial únicamente con combustible elaborado a partir del aire y energías renovables. En el vídeo de la demostración, que puede visualizarse en la página web de la compañía, el equipo utilizó un electrocombustible generado en su planta piloto a partir de aire y energía solar para alimentar sistemas de IA instalados en el lugar, totalmente fuera de la red y sin emisiones de carbono.









Por primera vez en la historia, la inteligencia artificial ha sido impulsada por un electrocombustible líquido, fabricado íntegramente a partir del aire y la energía solar.

