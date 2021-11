Resumen: Prokarium comparte datos preclínicos de prueba de concepto de su programa de inmunoterapia microbiana contra el cáncer de vejiga en la SITC de 2021

LONDRES–(BUSINESS WIRE)–Prokarium, empresa biofarmacéutica pionera en el campo de la inmunoterapia microbiana, ha presentado hoy datos preclínicos en la 36.ª reunión anual de la Society for Immunotherapy of Cancer (SITC). Los datos presentados en una sesión de pósteres científicos establecen la eficacia preclínica de la cepa viva atenuada ZH9 de Salmonella enterica Typhi como nueva inmunoterapia microbiana contra el cáncer de vejiga. Prokarium está avanzando en el programa hacia el inicio de un ensayo clínico basado en estos prometedores resultados.

El comunicado en el idioma original, es la versión oficial y autorizada del mismo. La traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

