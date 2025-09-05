Resumen: ProAmpac y Divilly’s llevan la innovación en fibra reciclable a los envases para la carne

CINCINNATI--(BUSINESS WIRE)--ProAmpac, líder mundial en envases flexibles y ciencia de los materiales, tiene el orgullo de anunciar su colaboración con Divilly Brothers con sede en Galway, para presentar ProActive Recyclable® FibreSculpt al mercado irlandés de las carnes cocidas y refrigeradas. Esta alianza demuestra que ambas empresas comparten el compromiso de ofrecer productos de alta calidad en envases que sean más respetuosos con el medio ambiente.









Divilly Brothers, reconocida por su tradición en la elaboración de carnes cocidas y en lonchas de primera calidad, da un paso firme hacia el futuro y presenta su nueva gama de jamones sin nitritos añadidos. El nuevo producto se comercializará en envases FibreSculpt de alta barrera y reciclables desde el contenedor de residuos. Al adoptar FibreSculpt, la empresa reduce sustancialmente el uso de plástico y al mismo tiempo, mantiene la protección del producto, su frescura y un aspecto premium en los expositores del comercio.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

