Resumen: Primer tumor renal del mundo tratado con el sistema de histotricia Edison® de HistoSonics

El equipo de urología de AdventHealth Celebration (FL.) realiza una histotricia no invasiva en un paciente con un tumor renal sólido primario

MINNEAPOLIS–(BUSINESS WIRE)–HistoSonics, Inc., ( www.histosonics.com ), fabricante de una plataforma no invasiva y de una novedosa terapia de haz sónico denominada histotricia, ha anunciado hoy el tratamiento del primer paciente de su ensayo crucial #HOPE4KIDNEY. La FDA aprobó a principios del año pasado el estudio del dispositivo experimental, diseñado para evaluar la seguridad y eficacia del revolucionario sistema Edison de la empresa, con el propósito de eliminar tumores renales específicos de manera no invasiva y sin necesidad de agujas ni incisiones. El ensayo #HOPE4KIDNEY es multicéntrico, abierto y de brazo único, y está previsto que incluya a un máximo de 68 pacientes.









