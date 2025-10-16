Resumen: Presentamos a Lasso, una nueva empresa de tecnología alimentaria que redefine los alimentos de consumo envasados

Respaldada por una nueva financiación de 6,5 millones de dólares, Lasso viene a ocupar un espacio vacío en la industria alimentaria con su tecnología de hilado de fibras patentada, que transforma ingredientes simples en alimentos de etiqueta limpia repletos de proteínas.

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Lasso anunció hoy su lanzamiento oficial y la presentación de su tecnología patentada Lasso SpinTech. Este revolucionario sistema da un vuelco a los estándares obsoletos de los alimentos ultraprocesados utilizando los principios de la física para unir proteínas y fibras con el objetivo de lograr productos para el consumidor que anteriormente eran imposibles. Con una financiación nueva de 6,5 millones de dólares, Lasso está llevando esta tecnología a todo el mundo a través de sus propias marcas y de licencias a socios globales para crear una nueva generación de alimentos más saludables.





