Resumen: Precisely anuncia Trust ’22, que mostrará las últimas innovaciones en materia de integridad de datos

La cumbre anual sobre integridad de los datos alcanza nuevas cotas, con más de 2000 líderes de datos y expertos del sector que se reunirán virtualmente y compartirán las últimas tendencias del mercado

BURLINGTON, Massachusetts–(BUSINESS WIRE)–Precisely, líder mundial en integridad de datos, ha anunciado hoy los detalles de su próximo evento Trust ’22, que tendrá lugar durante dos medias jornadas entre el 21 y el 22 de junio de 2022. Según Spotlight on Data Trust, el último análisis sobre confianza en los datos de IDC, que indica que solo el 27 % de los profesionales de los datos dicen confiar completamente en sus datos1, la cumbre anual de integridad de datos de Precisely está perfectamente posicionada para equipar a los líderes de datos con los conocimientos necesarios para construir una base de datos de confianza que mantenga la máxima precisión, consistencia y contexto.





1 IDC Spotlight, patrocinado por Precisely, “Improving Data Integrity and Trust Through Transparency and Enrichment” (Mejorar la integridad de los datos y la confianza a través de la transparencia y el enriquecimiento), (de próxima aparición en junio de 2022)

