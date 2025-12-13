Resumen: ¡PRAGMATA, la nueva IP de Capcom, llega el 24 de abril de 2026!

– Disponible pronto en Nintendo Switch 2 y hoy mismo en PC con demo jugable –

OSAKA, Japón--(BUSINESS WIRE)--Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) ha anunciado hoy que PRAGMATA, un nuevo juego de acción y aventuras con temática de ciencia ficción, se lanzará el 24 de abril de 2026.









PRAGMATA mezcla acción y puzles en un mundo futurista ambientado en la Luna. Los jugadores seguirán a Hugh, enfundado en su traje espacial, y a la androide Diana, mientras cooperan para regresar a la Tierra. El juego estará disponible en Nintendo Switch™ 2, además de PlayStation®5, Xbox Series X|S y PC, reforzando la estrategia multiplataforma de Capcom y ampliando su base de jugadores.

