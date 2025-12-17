Resumen: PPG recibe la certificación REDCert² en materias primas sostenibles para dos plantas clave de Europa

ÁMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--PPG (NYSE: PPG) ha anunciado hoy que sus plantas de fabricación de revestimientos arquitectónicos de Ámsterdam, Países Bajos y Søborg, Dinamarca, han recibido la certificación REDCert², que constata el uso de materias primas sostenibles a lo largo de una cadena de custodia certificada.





REDCert² aplica el balance de masa, un método reconocido para atribuir el valor de sostenibilidad de los insumos certificados. De ese modo, se garantiza que los productos de PPG reflejen un abastecimiento responsable a lo largo de todo el proceso de fabricación y ratifica el compromiso de la empresa de ofrecer soluciones de alto rendimiento y sostenibles para los clientes de toda Europa.

"Esta certificación avala nuestro objetivo general de integrar la sostenibilidad y la productividad en nuestras operaciones y nuestro compromiso con la transparencia en la fabricación", subrayó Mats Hagerstrom, director de sostenibilidad de PPG para Europa, Medio Oriente y África, Architectural Coatings.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

