Resumen: Polpharma Biologics confirma el lanzamiento en EE. UU. de Tyruko® (natalizumab), el primer y único biosimilar para el tratamiento de la esclerosis múltiple

ÁMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Polpharma Biologics, un grupo de empresas biofarmacéuticas centrado en el desarrollo y la fabricación de biosimilares, ha confirmado hoy que Sandoz Tyruko® (natalizumab-sztn) ya está disponible para los pacientes de Estados Unidos. Tyruko® es el primer y único biosimilar de natalizumab aprobado por la FDA para el tratamiento de las variantes recurrentes de la esclerosis múltiple (EM), así como para pacientes adultos con enfermedad de Crohn de moderada a grave1.





Polpharma Biologics ha desarrollado

Tyruko® y su socio colaborador Sandoz lo comercializará en EE. UU. en virtud de un acuerdo de licencia internacional exclusiva.

