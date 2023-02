Resumen: Pioneras en DEI serán distinguidas en la Cumbre sobre Riesgos de las Bermudas

HAMILTON, islas Bermudas–(BUSINESS WIRE)–Dos pioneras en materia de diversidad, equidad e inclusión (Diversity, Equity and Inclusion, DEI) serán distinguidas en la segunda edición anual de la Cumbre sobre Riesgos de las Bermudas (Bermuda Risk Summit), presentada por el Bermuda Business Development Agency (Organismo de Desarrollo Comercial de las Bermundas, BDA), en colaboración con la Association of Bermuda Insurers and Reinsurers (Asociación de Aseguradoras y Reaseguradoras de las Bermudas, ABIR), EY y Gallagher Re.

El primer ministro de las Bermudas, el honorable E. David Burt, JP, MP., hará la entrega de los Premios DEI Trailblazer a Chlora Lindley-Myers, presidenta de la Association of Insurance Commissioners (NAIC) y directora del Departamento de Comercio y Seguros de Missouri, y a Cheryl Ann Lister, secretaria en funciones de Finanzas del Gobierno de las Bermudas.

Contacts

Stuart Roberts, director de Comunicaciones y Relaciones Públicas

stuart@bda.bm | +1 441 292 7774