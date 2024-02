Resumen: Owlin lanza «Owlin for Banks», una solución integral para la verificación y la diligencia debida de terceros

NUEVA YORK Y AMSTERDAM–(BUSINESS WIRE)–Tras el exitoso lanzamiento de Owlin, la solución integral Know Your Customer (KYC) adaptada a los proveedores de servicios de pago (PSP), Owlin tiene el placer de anunciar el lanzamiento de Owlin for Banks, una solución integral para la verificación y la diligencia debida de terceros.





Con Owlin for Banks, Owlin proporciona una solución para todos los equipos de un banco que se ocupan de la verificación y diligencia debida de terceros (por ejemplo, proveedores, Know Your Business (KYB)). Owlin for Banks facilita la incorporación, supervisión y salida de terceros sin fisuras, garantizando al mismo tiempo el cumplimiento de los requisitos reglamentarios. Para satisfacer las necesidades de los clientes del sector bancario, Owlin incluye datos sobre medios de comunicación no autorizados, sanciones, personas políticamente expuestas (PEP), empresas de propiedad estatal (SOE), varias listas de vigilancia y listas negras, registros de la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) y la base de datos de reclamaciones de consumidores de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor de EE.UU. (CFPB).

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Stefan Peekel, stefan@owlin.com, +1 201 932 4580