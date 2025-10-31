Resumen: Owlet® consolida su posición de liderazgo en el mercado gracias a que Dream Sight™ se convierte en el primer monitor para bebés en obtener la SGS Cybersecurity Mark

Al obtener la primera SGS Cybersecurity Mark en la categoría de monitores para bebés, Owlet consolida su liderazgo en seguridad, protección, privacidad e innovación.

LEHI, Utah--(BUSINESS WIRE)--Owlet, Inc. («Owlet» o la «Empresa») (NYSE: OWLT), pionera en la monitorización inteligente de bebés, ha anunciado hoy que su nuevo dispositivo de monitorización por vídeo, Dream Sight, es el primer y único monitor para bebés que ha obtenido la SGS Cybersecurity Mark, una certificación internacional que reconoce los más altos estándares en materia de ciberseguridad y privacidad a nivel internacional. Brightsight, una empresa de SGS y líder internacional en evaluaciones de ciberseguridad, ha sometido a pruebas Dream Sight.









