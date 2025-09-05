Resumen: OpZira, Inc. se lanza para avanzar en el diagnóstico ocular con una innovadora gama de dispositivos médicos

MIDDLETOWN, Pensilvania--(BUSINESS WIRE)--OpZira™, Inc, una empresa de dispositivos médicos oftálmicos con visión de futuro cimentada sobre un legado de excelencia en la investigación, ha anunciado hoy su constitución oficial. OpZira se dedica a ofrecer tecnologías innovadoras que mejoran la detección y el seguimiento de las enfermedades oculares, lo que permite a los médicos disponer de herramientas de diagnóstico avanzadas.





La creación de OpZira sigue a la adquisición por parte de Alcon de LumiThera (https://www.alcon.com/media-release/alcon-completes-acquisition-lumithera/) y su innovador Valeda® Light Delivery System, el primer y único tratamiento autorizado por la FDA para la degeneración macular seca asociada a la edad (DMAE). Como parte de la transacción, las líneas de productos de diagnóstico de LumiThera se distribuyeron entre los accionistas de LumiThera, lo que dio lugar a la creación de OpZira, Inc.

