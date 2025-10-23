Resumen: OpenAI, Oracle y Vantage Data Centers anuncian la creación del centro de datos Stargate en Wisconsin

La inversión de más de 15 000 millones de dólares de Vantage en Port Washington representa el futuro de la infraestructura digital sostenible con recursos energéticos de cero emisiones, operaciones de agua positiva y miles de millones en crecimiento económico regional

DENVER--(BUSINESS WIRE)--OpenAI, Oracle y Vantage Data Centers, proveedor líder internacional de campus de centros de datos a hiperescala, han anunciado hoy sus planes para desarrollar un campus de centros de datos a las afueras de Milwaukee, en Port Washington, Wisconsin. El nuevo campus forma parte de la asociación previamente anunciada entre OpenAI y Oracle para invertir hasta 4,5 gigavatios de capacidad adicional de Stargate y es la sede del Medio Oeste que se anunció recientemente como parte de la expansión de Stargate de OpenAI.









El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Contactos de prensa

Mark Freeman



Vantage Data Centers



mfreeman@vantage-dc.com

+1-202-680-4243

Robin Bectel



Solicitudes para Vantage Data Centers



vdc@req.co

+1-202-936-6335