Resumen: ONWARD anuncia la publicación de un estudio en Nature que demuestra la estabilización de la presión arterial en personas con lesiones de la médula espinal

EINDHOVEN, Países Bajos y LAUSANA, Suiza–(BUSINESS WIRE)–ONWARD ha anunciado hoy la publicación de un estudio en la revista Nature según el cual la estimulación eléctrica selectiva de la médula espinal estabiliza la presión arterial en personas con lesiones medulares (spinal cord injury, SCI).

“ Un efecto grave y no detectado de la lesión de la médula espinal es la presión arterial inestable, que puede tener consecuencias devastadoras, reducir la calidad de vida y provocar la muerte. Desafortunadamente, no existen terapias efectivas contra la inestabilidad de la presión arterial resultante de una lesión de la médula espinal”, explica el Dr. Aaron Phillips, PhD, miembro del Hotchkiss Brain Institute y del Libin Cardiovascular Institute de la Cumming School of Medicine (CSM), además de coautor del estudio.

