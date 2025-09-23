Resumen: Onego Bio recibe una carta de la FDA sin objeciones sobre el estatus GRAS de Bioalbumen®

SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Onego Bio, una empresa de productos alimenticios que produce proteína de huevo mediante fermentación de precisión, ha anunciado hoy que la U.S. Food and Drug Administration (FDA) ha emitido una carta de aceptación sin objeciones en relación con la conclusión de la empresa de que su producto estrella, comercializado como Bioalbumen®, es Generally Recognized As Safe (GRAS) en las condiciones de uso en una amplia gama de aplicaciones en alimentos y bebidas.





La decisión de la FDA, comunicada en respuesta a la notificación GRAS n.º GRN 1249, confirma que Bioalbumen®, una proteína de ovoalbúmina altamente funcional con una secuencia de aminoácidos idéntica a la que se encuentra en los huevos de gallina, puede utilizarse como fuente de proteína alimentaria y, por ejemplo, como agente espumante, gelificante y aglutinante en repostería, bebidas, sustitutos de la carne, dulces, salsas y otros productos.

