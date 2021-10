Resumen: Nuevos datos correspondientes a cuatro años muestran una reducción sostenida de las recaídas gracias a Enspryng de Chugai en personas con trastorno del espectro de la neuromielitis óptica

Los nuevos datos demuestran la eficacia sólida y sostenida a largo plazo de Enspryng en la prevención de recaídas en personas con trastorno del espectro de la neuromielitis óptica

Más del 70 % de las personas tratadas con Enspryng seguían sin recaídas tras cuatro años en los estudios abiertos de extensión SAkuraStar (73 %) y SAkuraSky (71 %), lo que refuerza el perfil de seguridad a largo plazo

TOKIO–(BUSINESS WIRE)–Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. (TOKYO: 4519) ha anunciado nuevos datos de eficacia y seguridad a largo plazo de Enspryng® [nombre genérico: satralizumab (recombinación genética)], un anticuerpo monoclonal humanizado contra el receptor de IL-6 de unión dependiente del pH creado por Chugai.

