Resumen: Novaremed anuncia la publicación de los datos de los estudios de fase 1 y 2a con NRD.E1 que demuestran el potencial de este tratamiento experimental del dolor sin opiáceos

Tres estudios de fase 1 mostraron una farmacocinética favorable y una buena tolerabilidad del NRD.E1 tras su administración oral

El estudio de fase 2a, de prueba de concepto, demostró reducciones clínicamente significativas del dolor en los criterios de valoración primarios y secundarios y un perfil de efectos secundarios benigno

En resumen, los datos de estos 4 estudios ahora publicados demuestran el potencial del NRD.E1 como una innovadora opción de tratamiento no opiáceo para los pacientes con neuropatía diabética periférica dolorosa (NDPD)

Tomando como base los datos disponibles, los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) de EE. UU. han seleccionado e incluido el NRD.E1 en la NIH-HEAL Initiative® en virtud de la cual los NIH patrocinan y ejecutan un ensayo de fase 2b con un reclutamiento para el estudio que comenzará en el tercer trimestre de 2022.

BASILEA, Suiza–(BUSINESS WIRE)–Novaremed AG, empresa biofarmacéutica privada en fase clínica centrada en opciones de tratamiento innovadoras no opiáceas para el control del dolor crónico, anuncia la publicación simultánea de los datos de tres estudios de fase 1 en Clinical Pharmacology in Drug Development y de un estudio de fase 2a, controlado con placebo, de prueba de concepto y de búsqueda de dosis en European Journal of Pain con el principal candidato a fármaco en investigación de la empresa, el NRD.E1, una terapia innovadora no opiácea para la neuropatía diabética periférica dolorosa.

