Resumen: Notificación del inicio de las operaciones de Dexerials Photonics Solutions Corporation como empresa integrada que lidera el crecimiento en el ámbito de la fotónica

SHIMOTSUKE, Japón–(BUSINESS WIRE)–Dexerials Corporation, (TOKIO: 4980) (sede: Shimotsuke-shi, Tochigi, director representante y presidente: Yoshihisa Shinya, en adelante «Dexerials»), que ofrece tecnologías, materiales y dispositivos de vanguardia para teléfonos inteligentes, automóviles y otros productos, anuncia que el nombre de la empresa integrada que se creará bajo Dexerials Precision Components Corporation (sede: Tome-shi, Miyagi, en adelante «DXPC») y Kyoto Semiconductor Co., Ltd. (sede: Kyoto Semiconductor Co. ltd. (sede: Shimotsuke-shi, Tochigi, en adelante «Kyoto Semiconductor») ha sido determinada como Dexerials Photonics Solutions Corporation (en adelante «DXPS»), una filial consolidada de Dexerials en Japón, y que DXPS comenzará a operar el 1 de abril de 2024.









El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Dexerials Corporation



press@dexerials.com