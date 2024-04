Resumen: Nordic Group B.V. A través de su filial Nordic Pharma, Inc. (EE.UU.), presentará información sobre el gel canalicular LACRIFILL®, un nuevo tratamiento para el ojo seco, en el encuentro anual de la American Society of Cataract and Refractive Surgery

BERWYN, Pensilvania–(BUSINESS WIRE)–Nordic Pharma, Inc, filial de Nordic Group B.V., presentará información sobre el gel LACRIFILL®, un novedoso tratamiento para los síntomas del ojo seco, durante el encuentro anual de la American Society of Cataract and Refractive Surgery (ASCRS), que se celebrará en Boston, Massachusetts, del 5 al 8 de abril de 2024. El gel canalicular LACRIFILL es un derivado reticulado del ácido hialurónico autorizado por la FDA para bloquear temporalmente el drenaje lagrimal mediante la oclusión del sistema canalicular.





El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Nordic Pharma, Inc.



Kate Popova



Responsable de Administración de contratos



610-285-1699



ekaterina.popova@nordicpharma.com

Gail Feerrar



Director de Ventas y marketing



610-285-7152



gail.feerrar@nordicpharma.com