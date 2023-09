Resumen: Nitek: el punto final para las imitaciones

SEÚL, Corea del Sur–(BUSINESS WIRE)–Nitek, Inc. (“Nitek”), una empresa norteamericana pionera en luces LED UV, ha anunciado que inició acciones legales por la violación a una patente en contra de Photon Wave Co., Ltd. (“Photon Wave”), un fabricante coreano de luces LED UV que se encuentra en el Distrito Este de Texas.





En el reclamo, Nitek asegura que los productos LED de ams OSRAM, una empresa de LED de Alemania, utiliza los LED infractores de Photon Wave.

Nitek también sostiene que Photon Wave no ha cesado de vender los productos que serían infractores, incluso después de recibir reiterados avisos de advertencia sobre la infracción de la patente. Por lo tanto, Nitek no solo está solicitando una orden judicial permanente en contra de las ventas de los productos infractores, sino que también reclama los daños y perjuicios triplicados por la infracción deliberada de la patente.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

