Resumen: NIPPON KINZOKU: Presentan el acero inoxidable con recocido de alivio de tensiones ("STA Finish") para grabado de alta precisión como "producto ecológico"

Logran precisión en el procesamiento al eliminar las deformaciones por grabado y refinar el tamaño del grano









TOKIO--(BUSINESS WIRE)--NIPPON KINZOKU CO., LTD. (sede central: Minato-ku, Tokio) tiene el orgullo de anunciar el lanzamiento de su cuarta serie de "productos ecológicos", el acero inoxidable con acabado recocido de alivio de tensiones (Special Tension Annealing, STA), que elimina la deformación y refina el tamaño del grano cristalino para conseguir un grabado de alta definición.

En el proceso de grabado, en particular en el proceso de semigrabado, la deformación del material elástico ha sido un problema. El acabado STA reduce sustancialmente esta deformación y mejorando drásticamente la estabilidad dimensional.

Por otro lado, en respuesta a la demanda de superficies grabadas más lisas, hemos logrado un tamaño más fino de grano cristalino.

