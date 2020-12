Resumen: NILEMDO® ▼ (ácido bempedóico) en comprimidos ―tratamiento de primera clase para reducir el colesterol― y su combinación con ezetimiba NUSTENDI® ▼ (ácido bempedóico y ezetimiba) en comprimidos han sido aprobados en Suiza

– NILEMDO® (ácido bempedóico) es el primer tratamiento oral de una sola dosis diaria aprobado en casi dos décadas para reducir el colesterol de lipoproteínas de baja densidad (low-density lipoprotein cholesterol, LDL-C) en los pacientes indicados –

– El ácido bempedóico y su producto farmacológico de combinación fija con ezetimiba proporcionan reducciones significativas de LDL-C cuando se añaden a una estatina u otras terapias reductoras de lípidos1,2 –

– Dos tercios de los pacientes de Suiza con riesgo cardiovascular muy alto no alcanzan los valores objetivo de LDL-C establecidos por la Sociedad Europea de Cardiología3, lo que indica la necesidad de opciones de tratamiento adicionales –

MÚNICH Y ANN ARBOR, Míchigan–(BUSINESS WIRE)–Daiichi Sankyo Europe GmbH (en adelante, “Daiichi Sankyo”) y Esperion Therapeutics (NASDAQ: ESPR) han anunciado hoy la aprobación por parte de Swissmedic de NILEMDO®▼ (ácido bempedóico) en comprimidos y NUSTENDI®▼ (ácido bempedóico y ezetimiba) en comprimidos, ofreciendo nuevas opciones de tratamiento a las personas con colesterol alto de lipoproteínas de baja densidad (LDL-C) en Suiza.

