Resumen: NHOA Energy obtuvo la certificación Great Place to Work en Italia, Estados Unidos y Australia

MILÁN--(BUSINESS WIRE)--NHOA Energy, proveedor global de sistemas de almacenamiento de energía a gran escala, anunció que ha obtenido la certificación Great Place To Work® en Italia, Estados Unidos y Australia. La certificación se basa íntegramente en las opiniones directas de los empleados de NHOA Energy, recopiladas mediante un proceso de escucha independiente y estructurado.

Great Place To Work® Certification™ es una certificación que evalúa la calidad de la experiencia de los empleados en aspectos clave como la credibilidad, el respeto, la equidad, el orgullo y el compañerismo. Los resultados obtenidos por NHOA Energy reflejan una cultura corporativa basada en la confianza, la inclusión y el compromiso constante con la valoración de las personas en un entorno dinámico e internacional.

