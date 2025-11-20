Resumen: Myonex designó director ejecutivo a Greg Lavin

Greg Lavin asume el cargo de director ejecutivo tras la jubilación de James Lovett, quien pasa a formar parte del Consejo de Administración de la empresa

HORSHAM, Pensilvania--(BUSINESS WIRE)--Myonex®, una empresa líder mundial en soluciones integradas de suministro para ensayos clínicos y servicios comerciales, anunció hoy que Greg Lavin, director financiero (CFO), asumirá la función de director ejecutivo (CEO) a partir del 1 de enero de 2026. Lavin, ejecutivo de vasta experiencia en el sector de servicios farmacéuticos que ha ocupado puestos de responsabilidad en organizaciones de investigación clínica, análisis de datos sanitarios, servicios preclínicos y de laboratorio, reemplazará a James Lovett, quien se jubila, y seguirá formando parte del Consejo de Administración de la empresa para aportar orientaciones estratégicas.









