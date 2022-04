Resumen: Mundipharma y Cidara Therapeutics anuncian la primera presentación de los resultados de ReSTORE, el ensayo global de fase 3 de rezafungina para el tratamiento de la candidemia o la candidiasis invasiva, que demuestran su perfil positivo de...

SAN DIEGO y CAMBRIDGE, Inglaterra–(BUSINESS WIRE)–

Mundipharma y Cidara Therapeutics anuncian la primera presentación de los resultados de ReSTORE, el ensayo global de fase 3 de rezafungina para el tratamiento de la candidemia o la candidiasis invasiva, que demuestran su perfil positivo de eficacia y seguridad

Solo para medios comerciales y médicos

El ensayo ReSTORE cumplió los dos criterios de valoración primarios y demostró la no inferioridad de la rezafungina frente al tratamiento estándar actual, la caspofungina 1

La rezafungina demostró altos índices de eficacia micológica en los primeros días de tratamiento 1

No hubo tendencias preocupantes en los acontecimientos adversos emergentes del tratamiento (TEAE) ni en los acontecimientos adversos graves (SAE)1

Mundipharma y Cidara Therapeutics, Inc. (NASDAQ: CDTX) han presentado hoy en el 32.º Congreso Europeo de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas (ECCMID) los datos de ReSTORE, el ensayo clínico de fase 3 de rezafungina para el tratamiento de la candidemia o la candidiasis invasiva.

1 Thompson, G.R. et al, ReSTORE: Efficacy and Safety Results of the Phase 3, Noninferiority Trial of Rezafungin in the Treatment of Candidemia and/or Invasive Candidiasis, Abstract presented at ECCMID 2022

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

INVESTOR CONTACT:

Brian Ritchie, LifeSci Advisors



(212) 915-2578



britchie@lifesciadvisors.com

MEDIA CONTACT:

Patrick Bursey, LifeSci Communications



(203) 430-9545



pbursey@lifescicomms.com

MEDIA CONTACT (Ex-US and Japan)

Jan Milton-Edwards, Mundipharma



+44 7341 739 984



jan.milton-edwards@mundipharma.com