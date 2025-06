Resumen: Minerva Biotechnologies - Superar la barrera de los tumores sólidos: La célula CAR T dirigida a MUC1* con mutaciones 1XX supera el agotamiento y permite destruir las células cancerosas con baja expresión de antígeno

WALTHAM, Massachusetts.--(BUSINESS WIRE)--Minerva Biotechnologies publicó el artículo "Effective CAR T cell targeting of a MUC1 cleavage product" en la revista Journal for ImmunoTherapy of Cancer https://jitc.bmj.com/content/13/5/e010577.

La nueva diana, MUC1*, es un receptor del factor de crecimiento específico del cáncer, que se expresa en la superficie del 75 % de los tumores sólidos. En este estudio, comparamos la eficacia, persistencia y sensibilidad al antígeno de tres CAR de MUC1*, todos dirigidos al tumor por el mismo fragmento de anticuerpo, pero con diferentes dominios coestimuladores y un constructo que tiene las mutaciones 1XX en el dominio citoplasmático CD3ζ.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo.

