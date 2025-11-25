Resumen: Microsize y Schedio Group adquieren la planta Micro-Macinazione de Lonza en Suiza

QUAKERTOWN (Pensilvania) y MONTEGGIO (Suiza)--(BUSINESS WIRE)--Microsize, una organización de desarrollo y fabricación por contrato líder especializada en tecnologías de control y reducción de tamaño de partículas, anunció hoy la firma de un acuerdo para la adquisición de Micro-Macinazione (Mic Mac), una planta de micronización exclusiva ubicada en Monteggio (Suiza), a la firma Lonza.





El acuerdo es la segunda compra de Microsize a Lonza, tras la exitosa desinversión de 2022 de su planta ubicada en Quakertown (Pensilvania). En esta transacción, Schedio Group, un proveedor de molinos de chorro, aisladores, secadores por pulverización y servicios de ingeniería con sede en Suiza, invierte junto con Microsize para fortalecer y localizar su base operativa en Europa, para impulsar una visión compartida que conduzca a la próxima generación de soluciones de ingeniería de partículas integrada.

