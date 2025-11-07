Resumen: Merz Aesthetics® Ultherapy PRIME, única solución de ultrasonidos con visualización integrada en tiempo real, anuncia una nueva indicación para brazos y abdomen*

La prescripción más reciente se amplía para mejorar el aspecto de la laxitud cutánea en la parte posterior y anterior de los brazos, y del abdomen, que se lanzará en Estados Unidos antes de su expansión a nivel mundial.

RALEIGH, Carolina del Norte--(BUSINESS WIRE)--Merz Aesthetics, la mayor empresa global dedicada a la estética médica, acaba de anunciar la próxima disponibilidad de Ultherapy PRIME para mejorar el aspecto de la laxitud cutánea en la parte anterior y posterior de los brazos, así como del abdomen.





Ultherapy PRIME es la única solución con visualización integrada en tiempo real para tratar la parte superior e inferior del rostro, el cuello, el escote y, ahora, el cuerpo*.1

