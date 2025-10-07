Resumen: Mercans lanza una innovadora suite de IA que redefine la nómina como una función empresarial inteligente y siempre activa

Desde la gestión de nóminas en tiempo real hasta la automatización del cumplimiento normativo, Mercans se posiciona como la primera empresa del mundo dedicada exclusivamente a la gestión de nóminas basada en inteligencia artificial









LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Mercans, líder internacional en tecnología de nóminas y servicios de gestión de nóminas, ha presentado hoy un amplio conjunto de innovaciones basadas en IA que marcan un cambio histórico en el sector de las nóminas. Con este lanzamiento, Mercans se posiciona no como una empresa con funciones de IA, sino como una organización centrada en la IA, que integra la inteligencia en el núcleo mismo de las nóminas, el cumplimiento normativo y la experiencia del cliente.

«La nómina se ha considerado durante mucho tiempo una necesidad administrativa. La estamos convirtiendo en una ventaja estratégica de primera línea. Al situar la IA en el centro de nuestra plataforma, ofrecemos precisión, cumplimiento normativo e información a una escala y velocidad nunca antes posibles. No se trata solo de funcionalidad, sino de redefinir el papel de la nómina en las empresas».

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Mohsin Khan

hello@mercans.com

Berkeley Square House, 2nd Floor, Berkeley Square, Londres, Reino Unido