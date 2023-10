Resumen: Meiji Seika Pharma presenta en el Congreso EADV 2023 los resultados positivos del estudio de fase II de ME3183, un nuevo inhibidor selectivo de la PDE4 muy potente, en pacientes con psoriasis en placas

TOKYO–(BUSINESS WIRE)–Meiji Seika Pharma Co., Ltd. Ltd. (sede central: Tokio, presidente y director delegado: Daikichiro Kobayashi) ha anunciado hoy que el 12 de octubre se han presentado los resultados positivos del ensayo clínico de fase II de ME3183, un nuevo inhibidor selectivo de la fosfodiesterasa 4 (PDE4) muy potente (NCT05268016), en el Congreso 2023 de la Asociación Europea de Dermatología y Venereología (EADV), celebrado en Berlín. En el estudio participaron pacientes con psoriasis en placas de Estados Unidos y Canadá.





El resumen de la presentación es el siguiente:

Meiji Seika Pharma evaluó la eficacia y seguridad de ME3183, un nuevo inhibidor oral selectivo de la fosfodiesterasa 4, muy potente, caracterizado por una baja transmisión de la barrera hematoencefálica, durante un periodo de tratamiento de 16 semanas en adultos con psoriasis en placas de moderada a grave.

