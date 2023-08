Resumen: Meiji Seika Pharma anuncia resultados positivos en el estudio de fase II de ME3183, un nuevo inhibidor selectivo de la PDE4 muy potente, en pacientes con psoriasis en placas de intensidad moderada a grave en Estados Unidos y Canadá

TOKIO–(BUSINESS WIRE)–Meiji Seika Pharma Co., Ltd. Ltd. (sede central: Tokio, presidente y director representante: Daikichiro Kobayashi) ha anunciado hoy que ME3183, un nuevo inhibidor selectivo de la fosfodiesterasa 4 (PDE4) muy potente, ha superado el criterio de valoración primario basado en «PASI-75», definido como la relación de pacientes que logran una mejora del 75 % en el Índice de severidad del área de psoriasis (PASI, por sus siglas en inglés), en un ensayo clínico de fase II en pacientes con psoriasis en placas de intensidad moderada a grave realizado en Estados Unidos y Canadá.





El ensayo clínico de fase II (NCT05268016) se llevó a cabo para evaluar la eficacia, seguridad y tolerabilidad de ME3183 tras su administración una o dos veces al día durante 16 semanas en pacientes con psoriasis en placas de intensidad moderada a grave.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Meiji Pharma USA Inc.



Yasushi Miyazawa



Presidente



Teléfono: 201-777-7133



Correo electrónico: mpu.contact@meiji-us.com