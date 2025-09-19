Resumen: Marcando la diferencia: AMRA Medical fue reconocida como una de las principales empresas de HealthTech del mundo por la revista TIME

El ranking inaugural de TIME, en colaboración con Statista, incluye a AMRA como una de las principales empresas de HealthTech del mundo que "impulsan la innovación, mejoran la accesibilidad y contribuyen a un sistema de salud más eficaz y sostenible"









LINKÖPING, Suecia--(BUSINESS WIRE)--AMRA Medical se enorgullece de anunciar su inclusión en la lista de las principales empresas de HealthTech del mundo (World’s Top HealthTech Companies), publicada hoy por TIME en colaboración con Statista. Este reconocimiento posiciona a AMRA dentro de una minoría destacada de innovadores globales que lideran la transformación del cuidado de la salud.

La selección, que llega apenas una semana después de celebrar 15 años de progreso e innovación de AMRA en el área de análisis de los componentes del cuerpo humano, destaca el compromiso sostenido de AMRA por convertirse en líder global en informática sanitaria.

