Resumen: Making Science anuncia la venta de su unidad de nube y ciberseguridad a Lutech

La transacción permite a Making Science centrarse en su actividad principal de marketing digital e IA, al tiempo que amplía las capacidades y la presencia de Lutech en España





MADRID Y MILÁN--(BUSINESS WIRE)--Making Science Group, S.A. (BME Growth: MAKS) («Making Science»), una empresa líder en consultoría tecnológica y marketing digital, y Lutech S.p.A. («Lutech»), líder digital con sede en Italia, han anunciado hoy la firma de un acuerdo por el que Making Science venderá su unidad de actividad de nube y ciberseguridad en España a Lutech.

La transacción permite a Making Science concentrar sus recursos en afianzar su posición de liderazgo en sus actividades principales de marketing digital, tecnología publicitaria e inteligencia artificial.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Linda Cureton



makingscience@teamgingermay.com