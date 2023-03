Resumen: Mainstay Medical anuncia la publicación “Effect of Restorative Neurostimulation on Major Drivers of Chronic Low Back Pain Economic Impact”

ReActiv8 puede reducir significativamente los costes sanitarios

DUBLÍN–(BUSINESS WIRE)–Mainstay Medical Holdings plc ha anunciado hoy la publicación “Effect of Restorative Neurostimulation on Major Drivers of Chronic Low Back Pain Economic Impact”, en la revista Neurosurgery. El artículo analiza la situación de los pacientes del estudio central ReActiv8-B, y el efecto de la neuroestimulación reparadora ReActiv8 respecto a los factores determinantes conocidos de los costes sanitarios directos e indirectos a largo plazo. Se ha relacionado el dolor intenso, definido como el dolor presente la mayoría de los días durante seis meses o más que limita considerablemente el desarrollo de actividades laborales, sociales y de autocuidado, con los costes sanitarios directos anuales mucho más elevados que los estados de dolor moderado o intenso.





