Resumen: Magic Quadrant™de Gartner® reconoce a Stefanini como visionaria en servicios de lugar de trabajo digital subcontratados por cuarto año consecutivo

La empresa tecnológica internacional presta servicio a más de 1370 clientes de ODWS en 104 países

SOUTHFIELD, Míchigan--(BUSINESS WIRE)--Stefanini, proveedor internacional de soluciones tecnológicas, ha sido nombrado visionario en Magic Quadrant™ de Gartner® de 2025 para servicios externalizados de entornos de trabajo digitales (ODWS). Este reconocimiento destaca la capacidad de Stefanini para ofrecer soluciones ampliables y con tecnología de IA para lugares de trabajo que favorecen la eficiencia operativa y permiten la transformación digital en entornos empresariales.





Con una amplia trayectoria en servicios para el lugar de trabajo, Stefanini ofrece capacidades ODWS integrales, que incluyen soporte informático multilingüe, automatización inteligente, gestión de dispositivos y puntos de conexión, y optimización de la experiencia digital.

