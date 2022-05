Resumen: Machinations.io recauda 3,3 millones de dólares en una ronda de serie A liderada por Hiro Capital

Esto permitirá a Machinations ampliar su equipo y ofrecer nuevas y potentes funciones para seguir dando soporte a su creciente base de usuarios en la distribución y gestión de juegos y economías en perfecto equilibrio.

LUXEMBURGO–(BUSINESS WIRE)–Machinations.io, la única plataforma creada para diseñar y predecir economías y sistemas de juego para juegos premium, free2play y play2earn, ha anunciado hoy el cierre de una ronda de serie A de 3,3 millones de dólares, liderada por Hiro Capital. Machinations invertirá el capital en la contratación de personal y en el desarrollo de nuevas y potentes funciones.

“El equipo de Machinations.io ha forjado un conjunto de herramientas que serán fundamentales en el futuro del diseño de juegos, tanto de los juegos centralizados como de la Web3”, ha declarado Spike Laurie, socio de Hiro Capital.

El comunicado en el idioma original, es la versión oficial y autorizada del mismo. La traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

