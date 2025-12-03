Resumen: Luma AI se lanza al comercio internacional con Jason Day, exejecutivo de WPP, como responsable de la nueva oficina de Londres

El establecimiento de la oficina londinense llega después de la ronda de financiación serie C por 900 millones de dólares de Luma AI liderada por HUMAIN, que representó el primer paso relevante de la empresa en una escala internacional, con planes para profundizar alianzas en el Reino Unido, la Unión Europea y Arabia Saudí en la primera fase de expansión.

Jason Day, exejecutivo de Monks y WPP, fue nombrado responsable para Europa, Oriente Medio y África de lanzar internacionalmente a Luma AI e impulsar su crecimiento global en los sectores de creatividad, publicidad, juegos y entretenimiento.

Luma AI planifica sumar 200 nuevos empleos en Londres en 2026.

PALO ALTO (California) y LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Luma AI, la empresa de inteligencia artificial de frontera que diseña inteligencia AGI multimodal y es reconocida por su producto insignia, Dream Machine, anunció hoy un importante paso en su expansión global con la inauguración de su primera oficina internacional en Londres (Reino Unido).









